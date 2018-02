CACCIARE I FALSI RIFUGIATI

giovedì 22 febbraio 2018''Anche oggi gruppi di richiedenti asilo, a Roma e nelle Marche a Porto S.Elpidio, si ribellano e inscenano una protesta, solo perche' sono in ritardo le ricariche telefoniche o l'erogazione dei pocket money per le loro spese. E' inaccettabile che i richiedenti asilo, in tutta Italia, protestino e si ribellino quasi ogni giorno perche' il cibo non e' di loro gradimento, per ritardi nei documenti, perche' non hanno Sky o perche' non funziona il wi fi. Non possiamo far passare l'idea che in Italia sia tutto concesso e tutto sia dovuto, non possiamo accettare che chi qui viene ospitato e mantenuto a 1100 euro al mese a spese nostre, spesso senza alcuna ragione visto che 9 immigrati su 10 risultano poi irregolari e senza requisiti per essere considerati dei rifugiati, possa scendere in strada, protestare e spaventare i nostri cittadini, obbligando le nostre forze dell'ordine a intervenire, per ragioni futili. Questa gente va espulsa il prima possibile, stiamo mantenendo un esercito di nullafacenti, ingrati e viziati, che protestano per motivi ridicoli, stiamo sprecando miliardi per questa gente quando abbiamo tre milioni di pensionati che non percepiscono nemmeno 500 euro mensili di pensione''. Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.