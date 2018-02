GERMANIA: 1°PARTNER E' CINA

giovedì 22 febbraio 2018La Cina e' il partner commerciale piu' importante della Germania per il secondo anno consecutivo. Le importazioni e le esportazioni tra i due paesi sono ammontate a 186,6 miliardi di euro nel 2017, come riportato mercoledi' dall'Ufficio federale di statistica. Al secondo posto tra i partner commerciali della Germania figura l'Olanda con 177,3 miliardi di euro di interscambio, seguita dagli Stati Uniti con 172,6 miliardi di euro. La Francia e' scesa nel 2017 dalla seconda alla quarta posizione. Il Paese confinante e' stato per quasi quarant'anni il principale partner commerciale della Germania, dal 1975 al 2014. Gia' nel 2016, la Cina aveva superato gli Stati Uniti. Nonostante la politica isolazionista del presidente Donald Trump, gli Stati Uniti sono stati, come negli anni precedenti, il piu' grande mercato per le esportazioni tedesche. Le societa' tedesche hanno esportato beni ''Made in Germany'' per un valore di 111,5 miliardi di euro nel paese d'oltre oceano. Al secondo e terzo posto dei piu' importanti paesi per l'export tedesco ci sono stati la Francia (105,2 miliardi di euro) e la Cina (86,2 miliardi di euro). Le esportazioni verso la Gran Bretagna sono diminuite da 85,9 miliardi di euro a 84,4 miliardi di euro arretrando di due posizioni al quinto posto. La maggior parte delle merci sono state importate in Germania dalla Cina (100,5 miliardi di euro). I maggiori avanzi di esportazione tedeschi nel 2017 sono stati con gli Stati Uniti (50,5 miliardi di euro), la Gran Bretagna (47,2 miliardi di euro) e la Francia (41,0 miliardi di euro). L'Italia? Non è neppure menzionata, talmente è in basso in questa cassifica.