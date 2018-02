NEW YORK PUZZA ED E' SPORCA

giovedì 22 febbraio 2018NEW YORK - Da oltre 15 anni amministrata dai democratici, New York e' la citta' piu' sporca degli Stati Uniti. Un vero successo... Lo rivela un rapporto, realizzato da una compagnia di pulizie accreditate, la BusyBee, incrociando i dati dell'agenzia per l'Ambiente, del Censo e dell'American Housing Survey. Decisivi per il triste primato sono soprattutto le categorie riguardanti l'immondizia e la presenza di topi, insetti e altri parassiti. Presenza che pero' non dipenderebbe solo da una mancanza di igiene. Come fa notare un giornale locale, infatti, negli ultimi anni il dipartimento della Sanita' ha aumentato il numero di camion dell'immondizia, gli addetti alla pulizia delle strade e rinforzato il programma della raccolta differenziata, ma evidentemente con pessimi risultati. Con quasi nove milioni di persone, la citta' ha una altissima densita' di popolazione e questo benchè comporti anche delle conseguenze sulla gestione dell'immondizia, non giustifica il disastro attuale. Città del mondo altrettanto densamente abitate, basti pensare a Tokyo, sono pulitissime. Seconda in classifica, ma distaccata di tanti punti, un'altra grande metropoli americana; questa volta dalla parte opposta della costa: Los Angeles, altra città con amministrazione democratica. La terza e' ancora in California, Riverside/Bernardino, penalizzata soprattutto dall'alto tasso di inquinamento. Insomma, per essere ''liberal'' una città negli Stati Uniti ''ha da puzzà'' come direbbero a Napoli, per altro assai migliorata quanto a pulizia urbana negli ultimi anni.