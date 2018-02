PD HA VOLUTO PERDERE L'EMA

giovedì 22 febbraio 2018Intervenendo ai microfoni di ''Uno mattina'', su Raiuno, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna a parlare della vicenda relativa all'assegnazione ad Amsterdam della nuova sede di Ema, l'Agenzia europea del farmaco. La citta' olandese aveva battuto la concorrenza di Milano all'ultimo ballottaggio, con un sorteggio, ma ora la partita si riapre dopo la scoperta di diverse falle nel dossier presentato in Europa per partecipare alla gara. ''Non conosco con esattezza i termini della questione, so che l'Olanda non ha individuato nemmeno la struttura per ospitare la sede, mentre l'Italia aveva a disposizione una sede prestigiosa - dice l'ex premier -. A Bruxelles, quando si decideva per la sede Ema, non c'erano ne' il sindaco di Milano, ne' il ministro della Sanita', ne' il presidente del Consiglio: le cose in Europa non si ottengono cosi'''. Spiegando, poi, come riusci' a ottenere nel 2011 la nomina di Mario Draghi a capo della Banca centrale europea, il Cavaliere ricorda: ''Contattai personalmente i capi di Stato e di governo, uno per uno. L'unico che non riusci' a trovare, nemmeno al telefono, fu il presidente della Finlandia, che alla fine voto' per il candidato della Germania''.