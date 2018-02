GIORGIA MELONI SFIDA DIVIETO

giovedì 22 febbraio 2018ROMA - ''Noi di Fratelli d'Italia siamo le prime vittime di questo clima brutto, da anni 70 costruito purtroppo ad arte da una sinistra, che ha passato la campagna elettorale a usare slogan di quarant'anni fa per la difficoltà di spiegare ai cittadini perché al governo della Nazione aveva dato soldi alle banche e agli immigrati e non ai poveri. Io in prima persona sono stata aggredita a Livorno da quelli dei centri sociali che stanno facendo di tutto; nel comune di Pontedera ci è stato impedito di fare il nostro banchetto elettorale da un sindaco Pd che non ci ritiene una realtà democratica, nonostante siamo un partito presente in Parlamento. E adesso ci hanno vietato di manifestare questo sabato a piazza Vittorio a Roma, nell'ambito di una mobilitazione nazionale nel corso della quale porteremo enormi bandiere tricolori nei quartieri abbandonati delle periferie italiane. Non c'è la vogliono far fare e per questo dico che sabato saremo comunque a manifestare a piazza Vittorio''. Così il presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier, Giorgia Meloni, intervistata questa mattina da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi nel corso di Non Stop News, in onda su Rtl 102.5.