GASPARRI: NESSUN NAZARENO

giovedì 22 febbraio 2018''Vinceremo le elezioni e non faremo nessun accordo, non ci sarà nessun Nazareno''. Niente larghe intese all'orizzonte per Maurizio Gasparri, Senatore uscente di Forza Italia che, ai microfoni di '6 su Radio 1' parla anche di Europa: ''C'è la sensazione che il futuro possa essere peggiore del presente. È necessario che l'Europa si rifonda altrimenti affonderà. L'Europa serve ma deve trovare un nuovo modo di regolare diritti, prospettive, parametri. Se spacchiamo l'Europa non saremo più tutelati di fronte alla concorrenza sleale dell'India o di altri paesi. Bisogna a ricostruire questo edificio, altrimenti diventerà un luogo di costrizioni che alimenterà ostilità e contestazioni''. Infine, sulla figura del Presidente degli Stati Uniti, Gasparri conclude: ''Di Trump in Italia parliamo solo attraverso la narrazione fuorviante del ciuffo e dei tweet ma non parliamo delle politiche fiscali che, tagliando le tasse, migliorano la condizione del lavoratore che in questo modo ha una gratifica, o del disoccupato che viene assunto. In Italia, se non c'è uno shock fiscale non avremo mai un rilancio dell’occupazione''.