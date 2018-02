GIUDICI DI PACE IN PIAZZA!

giovedì 22 febbraio 2018ROMA - Giudici di pace e magistrati onorari di tribunali e Procure provenienti da tutta Italia manifesteranno oggi pomeriggio a piazza Cavour ''contro la riforma della magistratura onoraria, scritta e voluta dall'Anm, alfine varata dal ministro Andrea Orlando''. E' una protesta, scrive l'Unione nazionale dei giudici di pace, ''compatta da parte di tutte le organizzazioni di categoria. Centinaia di giudici di pace e magistrati onorari si presenteranno in toga davanti alla scalinata della Cassazione, con decine di cartelli e striscioni''. Alla manifestazione, fanno sapere gli organizzatori, interverranno leader di quasi tutte le forze politiche, nonche' esponenti dell'avvocatura e della magistratura. Anche il Movimento 'Sei Luglio', a cui aderiscono toghe onorarie, sottolinea che quella di oggi pomeriggio e' ''una iniziativa unitaria indetta per affermare che i magistrati onorari sono anzitutto lavoratori, per rivendicare tutti i diritti conseguenti e denunciare la violazione di tutte le direttive Ue relative al rapporto di lavoro subordinato, in linea con i rilievi gia' formulati nei confronti dell'Italia dalla Commissione Europea, che, in fase pre-contenziosa, ha riconosciuto anche la consumazione dell'abuso del rapporto di lavoro a termine nei confronti dei magistrati onorari italiani''. I magistrati onorari in Italia, continua il Movimento 'Sei Luglio', ''sono stati introdotti come espediente per contenere il numero dei magistrati di carriera e migliorare il loro trattamento economico, come dichiararono i deputati costituenti. Da allora le cose sono cambiate e i magistrati onorari, di fatto, amministrano in via esclusiva, si calcola, la meta' della giustizia.