ACCOGLIENZA & SPACCIO

mercoledì 21 febbraio 2018EMPOLI (FIRENZE) - Un 24enne nigeriano, ospite di un centro per l'accoglienza dei richiedenti asilo, e' stato arrestato a Empoli per spaccio di droga. I carabinieri hanno indagato su una serie di movimenti sospetti di fronte alla struttura, con veicoli che arrivavano e ripartivano nel giro di poco tempo. Nelle vicinanze della struttura erano state ritrovate anche delle dosi di eroina abbandonate. I militari sono arrivati all'arresto ieri dopo una mattinata di osservazione nascosti dietro alcuni cespugli, ed hanno scoperto dieci grammi di eroina nascosti all'interno di alcuni pali di sostegno di una tettoia. Sempre nell'Empolese, e' stato arrestato un 33enne di origini albanesi per spaccio in un bar di Samminiatello, nel territorio comunale di Montelupo Fiorentino (Firenze), che frequentava come avventore. L'uomo, residente a Capraia e Limite (Firenze), era seguito da tempo dai carabinieri. Stamani i militari, appostati fuori dal bar, hanno controllato una persona che e' uscita dal locale con una dose di cocaina. Entrati nel locale i carabinieri hanno trovato il 33enne al quale hanno sequestrato sei grammi di cocaina, uno di hashish e 900 euro in contanti, trovati sia nelle sue tasche che nascosti in macchina.