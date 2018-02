FRANCIA: MIGRANTI LEGGE DURA

mercoledì 21 febbraio 2018PARIGI - Il ministro dell'Interno francese Gérard Collomb presenta oggi il suo progetto di legge su asilo e immigrazione, oggetto di critiche tanto da destra - dove viene considerato troppo lassista - quanto da sinistra, perché considerato troppo repressivo. Il testo vuole per prima cosa accelerare le procedure sull'asilo, oggi troppo lunghe, limitando le possibilità di ricorso in caso di rifiuto: si passerebbe dagli attuali 11 mesi a sei mesi, ricorso incluso. Una procedura - quella della richiesta di asilo - da attivare con rapidità, ossia entro 90 giorni, contro i 120 attuali. Oltre quella scadenza il caso verrebbe comunque preso in considerazione, ma seguirebbe una procedura ancora più rapida. Nuovi diritti in materia di ricongiungimento famigliare sono previsti per categorie particolarmente a rischio - ragazze, e ''veri'' minori - mentre ai richiedenti asilo si potrà indicare di installarsi in zone particolari della Francia, in modo da garantire una presenza equilibrata sul territorio, pena il rischio di perdere il diritto all'alloggio e ai sussidi. Sull'immigrazione irregolare - che rappresenta oggi una bomba da 400.000 individui in Francia - il testo prevede di tenere un immigrato soggetto ad espulsione in situazione di detenzione amministrativa in carcere per 90 giorni, contro i precedenti 45, con la possibilità di prolungare per tre volte di 15 giorni nel caso in cui la persona contesti il suo allontanamento, ossia il ritorno nel suo paese di origine. Al via, quindi, espulsioni di massa dalla Francia. La destra contesta la legge perchè ritiene che i clandestini e chi non ha diritto all'asilo debbano essere automaticamente esplulsi.