GERMANIA: BUCO UE DA 10 MLD

mercoledì 21 febbraio 2018I ministri delle Finanze di Finlandia e Austria, Petteri Orpo e Hartwig Loeger, hanno pareri opposti in merito all'opportunita' di ulteriori contributi alla Ue per la gestione delle frontiere, ma sarebbe il meno. Il problema è assai più grave e può portare al collasso della Ue come istituzione. L'attuale piano finanziario infatti scadra' nel 2020. Il cancelliere tedesco, Angela Merkel e' favorevole a un aumento del bilancio Ue, ma a determinate condizioni. ''Si puo' considerare un aumento moderato del bilancio della Ue'', ha dichiarato il ministro tedesco delle Finanze Peter Altmaier martedi' a Bruxelles. Da un lato, ha sottolineato il ministro, l'Unione perdera' il contributo netto britannico di circa dieci miliardi di euro all'anno con la Brexit. D'altra parte, deve finanziare nuovi compiti: protezione delle frontiere esterne, difesa comune, integrazione dei rifugiati. Tuttavia Austria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi sono fortemente contrari a ulteriori esborsi. E' quindi improbabile che la questione come una priorita' politica da concludere prima delle elezioni europee a maggio del 2019. Il Commissario tedesco per il bilancio di Bruxelles, Guenther Oettinger, sarebbe soddisfatto se i paesi dell'Unione europea ponessero la questione come una priorita' politica da concludere prima delle elezioni europee del maggio 2019. Attualmente la spesa della Ue rappresenta circa l'un per cento del pil continentale. Oettinger richiede un aumento all'1,13 per cento. Contributi piu' alti da soli non sono sufficienti per compensare la Brexit e per gestire i nuovi compiti. Ma il fronte del no è molto vasto. Quindi restano solo i tagli. E con tagli simili, la Ue crollerebbe.