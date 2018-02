PADOAN: WEIDMANN? SPERO NO

mercoledì 21 febbraio 2018La nomina di Jens Weidmann, attuale presidente della Bundesbank, alla presidenza della Bce quando scadra' il mandato di Mario Draghi non e' scontata. E' quanto ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, commentando nel corso del programma 'Omnibus' la nomina del ministro delle Finanze spagnolo, Luis De Guindos, a vicepresidente dell'Eurotower, al posto del portoghese Constancio. ''No'', ha risposto Padoan a chi gli chiedeva se la scelta di de Guindos, ovvero di un esponente di una Paese del sud Europa aprisse automaticamente la strada alla presidenza per il tedesco Weidmann. ''Non e' cosi' - ha osservato Padoan - oggi c'e' un presidente della Bce italiano e un vicepresidente portoghese, e' andata avanti cosi' per anni e nessuno si e' spaventato che i vertici della Bce fossero in mano ai paesi del sud''. L'Italia, ha aggiunto, ''gradirebbe la continuazione della politica che si e' rivelata essenziale per salvare la moneta unica. Noi - ha concluso - dovremmo essere sempre grati a Mario Draghi perche' con le sue decisioni, prese con grande coraggio politico, e' stata salvata la moneta unica''. Che è esattamente come dire che se arrivasse Weidmann l'euro schianterebbe.