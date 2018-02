SCIOPERO: STOP AD AIR FRANCE

mercoledì 21 febbraio 2018Dipendenti in sciopero ad Air France, che prevede di cancellare metà dei suoi voli a lungo raggio da Parigi di oggi, a causa dello sciopero dei dipendenti che interessa piloti, equipaggi l'equipaggio e personale di terra. Lo ha annunciato la direzione della compagnia. Air France prevede di fornire un totale di ''75% del suo programma di volo, dato un tasso di sciopero stimato al 28% per questo giorno'', ha detto in una nota. Ma la compagnia fornirà ''solo il 50% dei suoi voli a lungo raggio da Parigi''. Si specifica che ''il 75% dei suoi voli a medio raggio da e per Parigi-Charles de Gaulle'' sarà assicurato, insieme all'85% dei suoi voli a corto raggio. Inoltre, aggiunge l'azienda, ''interruzioni e ritardi non sono esclusi'', indicando che il programma di volo verrà aggiornato con 24 ore di anticipo. ''Air France si rammarica di questa situazione e farà ogni sforzo per ridurre al minimo i disagi che questo sciopero può causare ai propri clienti'', si legge ancora nella nota che invita a controllare su www.airfrance.com ''se il loro volo è operato prima di arrivare in aeroporto'' . L'azienda consiglia ai clienti ''che hanno prenotato un volo per il 22 febbraio di rimandare il viaggio o modificare la prenotazione senza spese'' e ha specificato di aver inviato ''circa 60.000 SMS e messaggi'' per informare individualmente i clienti prima dello sciopero. I viaggiatori potranno ''posticipare il completamento del viaggio fino al 27 febbraio incluso senza alcun costo per i posti limitati disponibili,'' o ''ricevere un credito valido per un anno su Air France o KLM per un rinvio oltre il 27 febbraio un cambiamento di destinazione o di punto di partenza o per la cancellazione''. Rendere i soldi? No.