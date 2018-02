SALVINI: LAVORO E SICUREZZA

mercoledì 21 febbraio 2018''Ho letto la relazione'' dell'intelligence ''e in un Paese normale la preoccupazione non sarebbero fantomatici messaggi provenienti dalla Russia ma la conferma del fatto che da Algeria e Tunisia continuano ad arrivare criminali. C'e' un alto rischio di infiltrazioni terroristiche, se fossi Gentiloni mi preoccuperei di questo''. Lo dice, in una intervista al Mattino, il leader della Lega, Matteo Salvini, che, arrivato in Campania per il suo tour elettorale, parla di ''feeling'' tra il Sud e la Lega. Salvini spiega che la gente del Sud gli chiede ''lavoro, sicurezza, meno tasse. Non e' gente che parla di fascismo o razzismo, e' gente che mi chiede cose concrete. Chi vota la Lega sa che cancellero' la legge Fornero, sara' la prima cosa che faro' da premier. E ci sara' un po' di pulizia tra gli immigrati rimandando indietro tutti i clandestini''. Sul fatto che non andra' a Napoli, Salvini nega che si tratti di una rinuncia dopo gli incidenti di un anno fa: ''Ho avuto tanti inviti per incontri a Napoli - fa sapere -, ma ho scelto Caserta perche' non ci sono mai stato e perche' la provincia di Caserta soffre la presenza incontrollata di immigrati. E vado a Calvizzano per incontrare i tanti amministratori della provincia di Napoli che hanno aderito alla Lega''.