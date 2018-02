NIGERIANI VIOLENTI SUL TRENO

martedì 20 febbraio 2018OSIMO (ANCONA) - Tentano di aggredire violentemente il controllore di un treno regionale in quel momento fermo nella stazione ferroviaria di Osimo in provincia di Ancona perche' sono stati scoperti dal controllore senza biglietto ma stavolta è andata male, a questi due africani. All'aggressione infatti assistono due poliziotti che erano a bordo del treno che intervengono immediatamente e così i due nigeriani vengono 'bloccati' da questi due agenti della polizia penitenziaria che in quel momento erano fuori servizio. Ma non è finita. Perchè i due nigeriani a quel punto invece di calmarsi cercano di fuggie con la forza. Ne nasce una ulteriore colluttazione con i poliziotti e i due che avevano tentato di scappare con la forza, sono stati denunciati a piede libero dalla polizia ferroviaria per le accuse di violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di generalita'. Questo è solo l'ennesimo gravissimo episodio di violenza compiuta da africani contro il personale delle ferrovie a causa del fatto che molti di loro non acquistano i biglietti di viaggio e pretendono di non essere controllati e multati per questo fatto. La situazione è estremamente grave in tutta Italia e anche i passeggeri italiani corrono seri pericoli trovandosi nelle carrozze ferroviarie con elementi di questo genere.