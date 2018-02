MINACCIA TERRORISMO E' ALTA

martedì 20 febbraio 2018Per l'Italia la minaccia terroristica resta attuale e concreta. E' scritto nella Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, elaborata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, presentata questa mattina a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e dal direttore generale del Dis, Alessandro Pansa. ''Non solo in ragione del ruolo di rilievo che il nostro paese da sempre occupa nell'immaginario e nella narrativa jihadista, ma anche per la presenza sul territorio nazionale di soggetti radicalizzati o comunque esposti a processi di radicalizzazione - si legge ancora nel documento -. Particolare attenzione e' stata riservata al fenomeno dei foreign fighters (specie occidentali, europei inclusi) che negli anni scorsi hanno aderito al jihad raggiungendo i teatri di conflitto, in relazione al concreto rischio di un 'effetto blowback', ovvero alla possibilita' che, una volta rientrati nei paesi d'origine, decidano di passare all'azione''. l Dis sottolinea che ''piu' in generale, permane alto il livello della minaccia diffusa e puntiforme, e per cio' stesso tanto piu' imprevedibile. Si fa qui riferimento al pericolo rappresentato dagli estremisti homegrown, mossi da motivazioni e spinte autonome o pilotati da 'registi' del terrore''. Quanto ai foreign fighters, ''si e' assistito, piu' che ad un loro ritorno di massa nei paesi di provenienza, al loro ridispiegamento in altri teatri - spiega il report -. E', tuttavia, possibile che aliquote di mujahidin 'europei' cerchino di rientrare illegalmente nel Continente, servendosi per lo piu' di documenti falsi e sfruttando filiere parentali e reti logistiche''.