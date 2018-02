BRUNETTA: RENZI MENTE

martedì 20 febbraio 2018''Renzi e Delrio attaccano il presidente Berlusconi e i suoi impegni assolutamente mantenuti sulle infrastrutture e sulle grandi opere presi prima della straordinaria vittoria del centrodestra unito del 2001. I due esponenti del Pd mentono sapendo di mentire, cercano di nascondere le loro inconcludenze, sparano numeri a caso senza avere alcuna controprova che li allinei alla realtà dei fatti. Noi siamo decisamente diversi''. Lo scrive Renato Brunetta. ''Il contratto con gli italiani siglato da Silvio Berlusconi a Porta a Porta l'8 maggio 2001 prevedeva, in caso di vittoria, la realizzazione nell'arco della legislatura di 5 punti programmatici: 1. Abbattimento della pressione fiscale 2. Attuazione del 'piano per la difesa dei cittadini e la prevenzione dei crimini 3. Innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese 4. Dimezzamento dell'attuale tasso di disoccupazione con la creazione di almeno 1 milione e mezzo di nuovi posti di lavoro 5. Apertura dei cantieri per almeno il 40% degli investimenti previsti dal 'Piano decennale per le Grandi Opere'. Nel 2005 l'Università di Siena ha certificato, con uno studio analitico e approfondito, che almeno l'80% di quel contratto è stato realizzato. Per quanto riguarda il quinto punto del programma, quello sulle infrastrutture e sulle grandi opere chiamato in causa dal duo comico Renzi-Delrio, lo stato di realizzazione è stato addirittura del 100%. Nel 2001, infatti, la Legge Obiettivo per le Grandi Opere prevedeva un investimento complessivo di 125,8 miliardi di euro. Alla fine del 2005 risultavano aperti per il 40% del totale. Esattamente quanto sottoscritto con gli italiani dal presidente Berlusconi''.