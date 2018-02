REFERENDUM SPD IN CORSO

martedì 20 febbraio 2018BERLINO - Il partito socialdemocratico tedesco ha cominciato oggi la consultazione della base sul progetto di alleanza di governo con i conservatori di Angela Merkel. Una consultazione che avviene nel momento forse più difficile attraversato dalla Spd nel dopoguerra, con gli ultimi sondaggi che la danno al 15%, vale a dire dietro la destra nazionalista, e forse proprio per aver voluto ritentare la ''grossa coalizione'' con la Merkel. I circa 464.000 aderenti al partito più vecchio di Germania hanno meno di due settimane di tempo per esprimersi con un sì o con un no all'accordo di Grande Coalizione. Il risultato sarà reso noto il 4 marzo e sarà dirimente per il futuro politico della Germania: una vittoria dei contrari potrebbe infatti portare ad elezioni anticipate cinque mesi dopo il voto del 24 settembre, con un esito del tutto incerto e un segnale gravissimo di instabilità per la prima economia europea, di cui potrebbe approfittare immensamente l'AfD, Alternative fuer Deutschland. La direzione del partito Spd ha ottenuto concessioni importanti dai conservatori, in particolare ha incamerato il ministero delle Finanze. Ma la base, e soprattutto i giovani del partito gli Jusos, contestano l'idea di continuare a governare offrendo la stampella a Merkel e giudicano che il partito abbia perso le sue radici socialdemocratiche. Se il referendum boccerà l'alleanza Spd-Cdu inevitabilmente la Germania tornerà alle urne. Il referendum, infatti, è vincolante per i vertici dell'Spd.