ESERCITO TEDESCO A PEZZI

martedì 20 febbraio 2018BERLINO - Sottomarini in panne, problemi tecnici su elicotteri e aerei, carenza di personale e di mezzi: il rapporto parlamentare annuale pubblicato oggi è un campanello d'allarme sullo stato dell'esercito tedesco. Le deficienze della Bundeswehr in equipaggiamento e uomini, a dispetto del numero crescente di missioni all'estero cui partecipa, sono note da tempo. Ma il governo di Angela Merkel aveva promesso di rimediarvi allentando i cordoni della borsa. Ma il relatore speciale, Hans-Peter Bartels, sottolinea invece che ''lungi dal migliorare, la capacità operativa delle forze armate è invece peggiorata''. Bartels constata la ''persistenza di grosse mancanze sia in termini di personale che di materiali in tutti i settori della Bundeswehr''. Gli esempi portati dal rapporto dovrebbero preoccupare non solo il governo tedesco ma anche gli alleati della Nato o i partner della Germania nelle missioni internazionali: a fine 2017, i sei sottomari di cui dispone la Germania erano tutti in rada per problemi tecnici; per quanto riguarda l'aviazione militare, vi è stato un periodo recente in cui nessuno dei 13 aerei da trasporto militare Airbus A400M era in grado di volare. E persino i responsabili delle unità più sofisticate dell'aviazione, i caccia Eurofighter e Tornado, gli elicotteri Tigre, CH-53 o NH-90, lamentano di non poter addestrare sufficientemente gli equipaggi, indica il rapporto. A seguito dei tagli nel budget militare all'indomani della Riunificazione nel 1990 e della fine della Guerra Fredda, l'esercito ha dovuto regolarmente confrontarsi con problemi di equipaggiamento obsoleto. Insomma, la Germania ha un esercito da rottamare. Forse, non è un male.