CALENDA FRIGNA A BRUXELLES

martedì 20 febbraio 2018''Apprendiamo che il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e' volato a Bruxelles per parlare con la commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, nel disperato tentativo di fermare il trasloco in Slovenia della societa' Embraco, appartenente al gruppo Whirpool, di Riva di Chieri (Torino). Una chiusura che purtroppo sta provocando drammatiche conseguenze dal punto di vista dell'occupazione, con circa 500 licenziamenti previsti. Esprimiamo vicinanza a tutti i lavoratori che in questo momento stanno portando avanti forme di protesta anche estreme per denunciare la loro delicatissima situazione, sperando che l'Europa prenda a cuore la situazione e sospenda la delocalizzazione. Tuttavia, dobbiamo anche prendere atto, purtroppo, che il Ministro Calenda, che ora si straccia pubblicamente le vesti, ancora una volta e' arrivato in ritardo rispetto ad una situazione che andava affrontata ben prima. La sua idea di lanciare un 'fondo anti-delocalizzazione' a livello europeo fa acqua da tutte le parti, perche' finanziato ancora una volta con il denaro dei contribuenti e anche perche' gli altri paesi europei non sentono certamente questo problema. Meglio sarebbe creare una clausola di salvaguardia nazionale simile a quelle che vengono da sempre inserite quando vengono introdotti incentivi finalizzati a specifiche aree territoriali, che avrebbe, innanzitutto, un costo pari a zero e, secondariamente, risulterebbe piu' efficace, perche' l'eventuale spostamento di sede di uno stabilimento comporterebbe l'automatica revoca degli incentivi e la restituzione dei risparmi fiscali da essi derivanti.