CURA CANCRO PROVOCA INFARTO

martedì 20 febbraio 2018Un paziente su tre muore non di cancro ma a causa delle terapie oncologiche: è quanto emerge da un recente studio sulle cause di decesso in 1807 pazienti sopravvissuti al cancro, basato su un follow-up di 7 anni, in seguito al quale si è evidenziato che il 33% muore per disturbi cardiaci e il 51% per la malattia per la quale era realmente un cura, cioè di tumore. ''Si tratta di un fenomeno ancora molto sottovalutato'', ribadiscono gli esperti, che tuttavia sottolineano come la collaborazione tra oncologi e cardiologi abbia portato a grandi progressi in questo campo negli ultimi dieci anni. E l'Italia -ricordano- fa scuola nel mondo, come dimostrano anche i risultati di un lavoro di cui si parlerà a Napoli dal 21 al 23 febbraio nel corso di due Congressi internazionali, il primo all'Istituto nazionale tumori Irccs 'Fondazione G. Pascale' dal titolo 'Pathophysiology and Management of Cardivascular Complications in Oncology' e il secondo all'Hotel Royal col tema 'From Research to Clinical Practice'. Gli appuntamenti sono realizzati in partnership con il Dipartimento di Cardiologia dell'Md Anderson Cancer center di Houston, Università del Texas, e la Divisione di Cardioncologia del Vanderbilt Heart Medical Center di Nashville. ''Spesso -sottolinea Nicola Maurea, direttore della Struttura complessa di Cardiologia del Pascale- mentre si è tutti concentrati a eliminare il cancro, questi problemi non sono purtroppo riconosciuti, o non vengono adeguatamente trattati. E' fondamentale che il cardiologo che prende in cura il paziente sia continuamente aggiornato sui farmaci oncologici utilizzati e sulle loro interazioni con i farmaci cardiologici con cui trattare il paziente''.