EUROZONA, STALLO SUL RISCHIO

martedì 20 febbraio 2018BRUXELLES- Nella discussione all'Eurogruppo sui prossimi passi verso l'Unione Bancaria ''purtroppo si e' dovuto registrare una situazione di stallo''. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, incontrando i giornalisti a Bruxelles al termine della riunione. Gli Stati membri sono divisi ''tra quanti, come l'Italia, vedono come una necessita' di introdurre meccanismi di condivisione del rischio il piu' presto possibile () e quanti invece ritengono che bisogna continuare a ridurre il rischio perche' si ritiene che non si sia fatto abbastanza'', ha spiegato Padoan. ''L'Italia respinge questa ipotesi, perche' la riduzione del rischio e' stata molta'', in particolare sui crediti deteriorati nei bilanci bancari, ha aggiunto il ministro dell'Economia. Padoan ha aggiunto che ''ci sono molti paesi con l'Italia che vogliono andare avanti e introdurre elementi di condivisione del rischio, aggiungo che c'e' una road map della Commissione che prevede che queste cose debbano essere definite, non c'e' bisogno di votare o decidere, ma solo di implementare. Non siamo comuqnue una minoranza - ha concluso - l'Italia e' in prima fila non in una minoranza''. Quest'ultima affermazione di Padoan delinea quindi una situazione per la quale alcuni stati, ovviamwente con a capo la Germania, benchè siano essi sì in minoranza su questa delicata questione finanziaria, ''pesano'' molto più della maggioranza formata da tutti gli altri stati. Come dire che l'eurozona - perchè è dell'eurozona che si sta parlando - non ha un assetto democratico, è comandata da un circolo ristretto di nazioni e le altre sono solo dei sudditi.