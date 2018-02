CORBYN SPIA DELL'URSS, PARE

martedì 20 febbraio 2018Continua la campagna di sospetti portata avanti da ambienti e media conservatori britannici sui vecchi contatti con l'est europeo comunista di Jeremy Corbyn. Anche la premier Tory, Theresa May, e' intervenuta nella vicenda, invitando il leader laburista a fare chiarezza su un suo viaggio in Germania Est (debitamente notificato dalla Stasi) risalente agli anni '70, dopo che il capo dell'opposizione era gia' stato tirato in ballo per gli incontri (pubblici) avuti nel 1986 con un diplomatico cecoslovacco rivelatosi piu' tardi una spia del blocco sovietico. Il primo ministro chiede in particolare che Corbyn dia il suo consenso alla pubblicazione dei file della Stasi dove si parla del suo viaggio nella Repubblica democratica tedesca quando era un giovane attivista di sinistra. Le pressioni da parte dei conservatori arrivano da piu' parti, si legge sul Daily Telegraph, e ci sono deputati che invocano una testimonianza in Parlamento dell'ex agente cecoslovacco al centro delle presunte rivelazioni, Jan Sarkocy. Il Labour ha seccamente smentito le accuse definendole ridicole e il suo leader ha addirittura minacciato di querela il giovane vicepresidente dei conservatori, Ben Bradley, qualora non avesse ritirato un suo 'tweet' in cui accusava il capo dell'opposizione di aver venduto segreti britannici a spie comuniste. Secondo la Bbc, i documenti dello spionaggio cecoslovacco tanto sbandierati dai media filo-Tory in realta' rivelano che Corbyn era visto solo come un possibile contatto dagli agenti del blocco sovietico e non come un informatore. Ma resta il fatto che fosse evidentemente considerato una spia, almeno potenziale.