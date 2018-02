PD, INCAPACI O COMPLICI

martedì 20 febbraio 2018MODENA - ''Oggi hanno perso il posto di lavoro 500 operai, con un ministro che si e' accorto che le regole europee danneggiano il nostro Paese. I ministri del Pd o sono incapaci o sono complici: io vi do il mio impegno che, al Governo, noi andiamo in Europa a difendere l'interesse degli italiani''. Lo dice a Modena il leader della Lega Matteo SALVINI, improvvisando un comizio davanti a un centinaio di persone di fronte al mercato Albinelli, in centro storico. SALVINI sale su un 'predellino' e da li' attacca sulla questione Embraco: ''Se le regole europee aiutano l'Italia a crescere bene, se le regole europee impoveriscono l'Italia- tuona SALVINI tra gli applausi- ce ne freghiamo delle regole europee. Perche' prima viene la nostra gente. In bocca al lupo e andiamo a vincere''. Sulle crisi aziendali di queste ore, insiste il leader leghista: ''I ministri del Governo Gentiloni si sono accorti che le regole europee fanno chiudere le nostre aziende e danneggiano i nostri lavoratori. Bene, io portero' in Europa un'Italia protagonista e non col cappello in mano''.