WEIDMANN O LA BCE CROLLA

martedì 20 febbraio 2018I politici tedeschi che lamentano i bassi tassi di interesse della Banca centrale europea hanno una soluzione a portata di mano: il prossimo presidente della Bce, quando scadra' il mandato di Mario Draghi, deve essere un tedesco. I bassi tassi di interesse non sono l'unico problema che i tedeschi hanno con Draghi. Nel complesso, le sue politiche pragmatiche incontrano forte scetticismo in un paese in cui gli standard normativi chiari sono in cima all'agenda. Sotto la guida di Draghi, la Bce e' intervenuta durante la crisi, quando i politici non sapevano cosa fare a fronte di un euro inadatto a a superarla. L'Eurotower ha abbassato i tassi di interesse e ha acquistato titoli di debito per oltre 2mila miliardi di euro. Nel piu' grande paese dell'area dell'euro, la Bce ha quindi subito una drammatica perdita di fiducia dopo la crisi finanziaria, che alla fine mette anche in pericolo la sua capacita' di agire. Ma se Jens Weidmann diventasse presidente della Bce, scrive il quotidiano tedesco ''Handelsblatt'', non tutti i problemi sarebbero risolti, anzi. Il banchiere centrale tedesco ha un'ottima reputazione e molti anni di esperienza con la Bundesbank. Nessun altro sarebbe piu' adatto a migliorare la fiducia nella Bce in Germania, ma e' pur vero che in caso d una nuova crisi finanziaria, le mosse della Bce sarebbero limitate, e almeno in parte obbligate. I tassi di interesse non possono praticamente piu' essere abbassati. Come ultima risorsa, per spingere la crescita e l'inflazione, rimanevano solo gli acquisti di obbligazioni, che Weidmann ha rifiutato in passato. In sostanza, a fronte di una crisi dell'eurozona, Weidmann esporrebbe i paesi più deboli rischi catastrofici.