23 FEBBRAIO SCIOPERO MEDICI

lunedì 19 febbraio 2018Il Coas medici dirigenti conferma l'adesione allo sciopero indetto per venerdì 23 febbraio, nonostante la revoca di alcune sigle, ''perché non riteniamo adeguato l'impegno del Governo e della Conferenza delle Regioni - ha detto il segretario nazionale del sindacato, Alessandro Garau -. Questo determinato periodo storico - continua - sarebbe stato perfetto per avviare un adeguato turnover delle migliaia di medici che non potranno più svolgere la professione, creando quella 'gobba pensionistica' determinata anche dalla legge Fornero. ''Oltre a questi problemi - continua Garau - l'Atto di indirizzo pervenuto all'Aran è peggiorativo in quanto affronta il problema della gestione e della carenza del personale negli ospedali, la necessità di garantire la continuità assistenziale distinguendo servizi con turni h24 e h12, e il rispetto del vincolo economico relativo alla spesa del personale chiedendo ai medici una maggiore disponibilità attraverso deroghe alle norme europee sugli orari di servizio. Tutto questo non può essere fatto sulla pelle dei medici e ci batteremo affinché il principio della tutela della salute del dipendente venga rispettato''. ''Avremmo avuto veramente bisogno - conclude il sindacalista - di una riforma organica che affronti i molteplici aspetti del mondo sanità: si sarebbero dovute programmare un'adeguata formazione universitaria e specialistica, garantire la piena efficienza di tutti i servizi sanitari ritenuti essenziali, creare un sistema credibile per premiare i migliori lavoratori, normalizzare il precariato e ridurre la spesa personale che ogni cittadino deve affrontare per curarsi. Tutti questi impegni non si possono più risolvere con i soliti 80 euro''