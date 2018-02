BRUNETTA: FLAT TAX SUBITO!

lunedì 19 febbraio 2018''In questo momento noi abbiamo un tasso di crescita dell'1,5%, il prossimo anno sarà peggio. Con questa crescita non riparte il Paese, ci vuole di più. Nel 2018 il governo di centrodestra deve fare due cose, immediatamente. Subito la Flat Tax, meno tasse e quindi più consumi e più investimenti privati. E poi un nuovo piano di investimenti pubblici: 10 miliardi di spesa pubblica per chiudere il 2018 con un Pil positivo e in crescita''. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, incontrando il direttivo dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) di Venezia e il presidente Ugo Cavallin. ''Per fare tutto questo - ha spiegato - serve stimolare subito l'economia, serve avere una crescita vicina o superiore al 2%, e quindi la maggior parte dei provvedimenti economici del prossimo governo di centrodestra dovranno essere presi nei primissimi mesi, prima dell'estate. Per rilanciare il Paese, per creare lavoro, consumi, investimenti e ricchezza. Flat Tax per le famiglie e per le imprese, una vera rivoluzione fiscale per avere più semplificazione, più equità, meno evasione e meno burocrazia. E poi facciamo un grande piano di investimenti per il Paese - ha aggiunto Brunetta - un piano Marshall per le periferie, per far rinascere una parte d'Italia dimenticata, per avere sempre meno degrado e più sicurezza. E, naturalmente, dal punto di vista economico far ripartire con decisione, anche attraverso queste strategie, il Pil. Serve ottimismo, lungimiranza, futuro''.