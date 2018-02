LEGA: TANTI VOTI AL SUD

lunedì 19 febbraio 2018''La proiezione fatta oggi da Repubblica per cui il centrodestra avrebbe già la maggioranza dei seggi in Parlamento è assolutamente realistica, ma in questo momento è una proiezione al ribasso perché non considera i tanti voti che la Lega prenderà nel Mezzogiorno''. Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.''Questo perché gli interpellati, al sud, non dicono ai sondaggisti di voler votare Lega - aggiunge - ma chi come me sta battendo il territorio anche al Sud ha dei riscontri tangibili in questo senso: la Lega prenderà tantissimi voti nelle regioni meridionali''. ''Pertanto dico che con i voti ottenuti dalla Lega nelle regioni meridionali come coazione di centrodestra avremo la maggioranza sia alla Camera che al Senato - aggiunge - per cui avremo la maggioranza per un Governo che avrà un programma sottoscritto da tutti i partiti della coalizione da realizzare, e grazie ai voti presi nel Mezzogiorno come Lega primeggeremo nel testa a testa con Forza Italia e pertanto saremo noi ad esprimere il premier''.