ORDA AFRICANI DALLA TUNISIA

lunedì 19 febbraio 2018Tre cittadini tunisini sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Pozzallo (Ragusa). Sono ritenuti gli scafisti dell'imbarcazione che ha portato nella cittadina del Ragusano, sabato scorso, 86 africani, soccorsi dal pattugliatore 'Monte Cimone', nell'ambito dell'operazione 'Themis 2018' dell'agenzia Frontex. Si tratta di Seifeddin Jaddou, 32 anni, Ridha Aimi, 24 anni, e Feres Ben Abde, 29 anni. Tutti sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e come al solito in questi casi se la caveranno con poco e presto saranno liberi. Secondo i testimoni sono loro che hanno condotto l'imbarcazione partita dalle coste tunisine. I migranti, che dopo lo sbarco sono stati condotti all'hotspot per essere visitati e identificati, hanno pagato ai trafficanti di esseri umani circa 1.500 euro ciascuno per raggiungere le coste dell'Italia. Dalle indagini, condotte dagli uomini della Squadra mobile, insieme alla Guardia di finanza e ai carabinieri, è emerso il legame tra i tre fermati e gli organizzatori della traversata. I testimoni, infatti, avrebbero raccontato agli investigatori di non aver mai visto il 32enne, il 24enne e il 29enne nelle 'connection house', ma solo una volta saliti sulla barca. Giunti in acque internazionali i membri dell'equipaggio hanno richiesto aiuto con un telefono satellitare, come di costume, e atteso i tranquillamente soccorritori-traghettatori verso l'Italia. I tre presunti scafisti sono stati condotti nel carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Presto si godranno i frutti del ''lavoretto'': quasi 130.000 euro sonanti.