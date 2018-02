MIGRANTI:ORBAN ACCUSA LA UE

lunedì 19 febbraio 2018BUDAPEST - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha tenuto il discorso annuale sullo stato del Paese, in quello che da vari media internazionali e' visto come l'inizio della campagna in vista delle elezioni presidenziali dell'8 aprile. Orban ha previsto, tra le altre cose, l'approfondimento del divario tra Europa occidentale e centrale, notando che nella prima vi e' un netto aumento di abitanti di fede islamica. Secondo il primo ministro ungherese, oggi non e' piu' importante se l'immigrazione sia opera del finanziere statunitense George Soros o del passato coloniale dell'Occidente. Tuttavia, Orban ritiene che i musulmani verranno presto in Europa non solo dal Sud ma anche dall'Occidente. ''Al Sud, siamo l'ultimo paese cristiano, e con noi ci sono diversi paesi ortodossi che si oppongono all'immigrazione, tra cui Serbia, Romania e Bulgaria'', ha aggiunto il primo ministro ungherese. I problemi, secondo Orban, sono causati dai politici di Bruxelles, Berlino e Parigi. Questi politici ''vogliono che accettiamo anche i migranti. All'inizio hanno detto che sarebbe stato positivo, ora affermano anche che e' questione di solidarieta'. Ma Budapest vuole essere solidale con coloro che vogliono proteggere il loro paese'', ha sottolineato Orban. L'evento e' stato organizzato dall'Associazione di cooperazione civile ungherese, il cui presidente e' il ministro delle Risorse umane, Zoltan Balog.