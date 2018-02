AUSTRIA-ITALIA TIR IN GUERRA

lunedì 19 febbraio 2018Il ministro dei trasporti austriaco Norbert Hofer (del partito nazionalista FPOe) presenta oggi a Innsbruck la sua strategia per ridurre il traffico pesante in Tirolo. Nel frattempo cresce la pressione dal parte del Tirolo nei confronti dell'Alto Adige, con un chiaro appello al presidente altoatesino Arno Kompatscher di concordare con Roma l'aumento delle tariffe autostradali. Attualmente il tratto autostradale Verona-Monaco costa 130 euro, mentre per la Torino-Lione un autotrasportatore deve spendere 434 euro. Questo fa si' che vi sia un maggiore transito di tir di 800.000 unita' all'anno, scrive la Tt di Innsbruck. Per le massicce proteste degli autotrasportatori guidati dal bolzanino Thomas Baumgarnter della Fercam, la referente per il traffico in Tirolo, Ingrid Felipe (Verdi), teme che il ministro Graziano Delrio faccia marcia indietro rispetto a quanto ipotizzato recentemente in merito alle tariffe durante il cosiddetto Brenner Meeting di Monaco di Baviera. Inoltre, le imminenti elezioni in Italia per Felipe sarebbero un altro fattore di instabilita', pertanto Felipe fa appello al presidente Kompatscher di concordare con Roma l'aumento delle tariffe autostradali ancor prima delle elezioni. Il Tirolo insiste inoltre sui blocchi dei tir nei giorni di maggiore afflusso. Un problema che crea dissapori sia in Alto Adige che in Baviera. Ovviamente Del Rio se ne guarderà bene dall'aumentare le tariffe ausotradali per i Tir a ridosso delle elezioni. Con un Pd dato pesantemente sconfitto, sarebbe una mossa fatale.