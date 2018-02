IL PUGNO DI FERRO FRANCESE

lunedì 19 febbraio 2018PARIGI - Il progetto di legge del governo francese sul diritto d'asilo e sull'immigrazione verra' presentato questo mercoledi' al Consiglio dei ministri. Ne parla la stampa francese, aggiungendo che oggi il deputato della Rèpublique en marche, Aurelien Tache', presentera' al ministro dell'Interno, Gèrard Collomb, e al primo ministro, Edouard Philippe, un rapporto sull'argomento. ''Les Echos'' spiega che il premier lancera' ''un lavoro interministeriale su questo rapporto'' che contribuira' anche alla definizione del progetto di legge. Collomb, che ha incontrato piu' volte i parlamentari, esporra' di nuovo il testo mercoledi' davanti ai membri della maggioranza parlamentare. Libèration scrive che il ministro dell'Interno e' stato piu' volte criticato per questa riforma a causa ''della sua mancanza di umanita'''. Nonostante questo, il quotidiano ricorda che secondo i sondaggi Collomb e' uno dei ministri piu' amati dai francesi. La nuova legge sull'immigrazione prevede un allungamento del periodo di detenzione amministrativa da 45 a 90 giorni e una riduzione dei tempi di attesa per l'esame delle richieste d'asilo. E la concessione dell'asilo in Francia solo ai profughi, non ai migranti per ragioni economiche, che verranno quindi tutti espulsi. L'ex primo ministro, Manuel Valls, sostiene il progetto e afferma che e' ''un testo solido''. Dissensi da parte di alcuni deputati ex socialisti della Rèpublique en marche, contrari alla riforma. Ma in Parlamernto ci sarà una vasta maggioranza a votarla.