ASSOLTO? VA RIPROCESSATO...

lunedì 19 febbraio 2018''La riforma della giustizia rimane una delle nostre priorità. Da un lato, la giustizia è lenta e inefficiente, dall'altro in molti casi è irrispettosa dei diritti delle persone. Noi pensiamo a una giustizia nella quale difesa e accusa siano sullo stesso piano, grazie alla separazione delle carriere; nella quale il carcere prima del processo sia possibile solo per reati di sangue, introducendo per tutti gli altri il meccanismo della libertà su cauzione, come in America; nella quale le sentenze di assoluzione, una volta pronunciate, non siano appellabili da parte dell'accusa. Un cittadino che un tribunale ha definito innocente ha diritto di vedere chiusa la sua vicenda giudiziaria''. Lo afferma Silvio Berlusconi in una intervista al Mattino. E aggiunge: ''Contrariamente a quello che si è detto o scritto, io non ho mai avuto motivi di polemica con la magistratura nel suo complesso. Anzi riconosco senza difficoltà che la grande maggioranza dei magistrati italiani sono persone di valore, che svolgono un lavoro difficile e delicato spesso in condizioni difficili, con sobrietà e senso di responsabilità''. D'altra parte, in Italia i tre livelli di giudizio costituiscono un'anomalia gigantesca. E il principio di innocenza è semplicemente cancellato: se un imputato viene assolto, solo in Italia può essere riprocessato per il medesimo reato con le medesime prove risultate già inefficaci per la condanna, da una nuova corte.