ALTA TENSIONE ISRAELE IRAN

lunedì 19 febbraio 2018Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, l'esperto di Difesa della Spd, il socialdemocratico Fritz Felgentreu, cosi' si e' espresso circa il discorso del Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: ''Gli israeliani dicono molto chiaramente che si sentono minacciati dall'Iran e avvertono le proprie decisioni politiche come minacciate esistenzialmente''. Anche il portavoce di Alternativa per la Germania Ruediger Lucassen ha dichiarato che ''il segnale deve essere preso sul serio''. Nel suo discorso Netanyahu aveva fatto un confronto con la situazione europea prima dello scoppio della seconda guerra mondiale per quanto riguarda l'Iran e il coinvolgimento del Paese nella guerra siriana. Israele non permettera' all'Iran di ''costruire una nuova base terroristica'' in Siria. L'esperto di politica estera della Cdu, il cristiano democratico Roderich Kieswetter, ha avvertito Israele di non fare affidamento su opzioni militari: ''La violenza causerebbe l'esplosione dell'intero Medio Oriente'', ha detto l'ex colonnello delle Forze armate tedesche. E' molto importante trovare soluzioni attraverso i canali diplomatici. Secondo Kieswetter un legame piu' stretto tra Israele e gli Stati arabi, anche se si tratterebbe solo di un'alleanza di scopo, potrebbe aiutare ad aumentare la pressione sugli arabi per fare progressi sulla questione palestinese. Agnieszka Brugger (Verdi) ha dichiarato che la sempre piu' complessa situazione in Medio Oriente e' stata anche il risultato di una paralisi nell'Unione Europea. ''Siamo impegnati troppo a lungo con noi stessi, soprattutto in Germania con l'agonizzante lungo periodo per formare un governo'', ha sostenuto.