SUPER BUFALA RUSSIAGATE

lunedì 19 febbraio 2018In una serie di tweet il presidente Donald Trump ha oggi mirato a spostare la responsabilita' delle interferenze russe nella campagna presidenziale del 2016 sull'ex presidente Barack Obama. Il suo predecessore, riporta il quotidiano ''New York Times'', non avrebbe fatto abbastanza per fermare il Cremlino. Trump ha poi precisato di non aver mai sostenuto che Mosca non fosse coinvolta. Secondo il capo della Casa Bianca, inoltre, il tentativo di investigare e contrastare le interferenze russe e' motivo di ilarita' in Russia. ''Se l'obiettivo dei russi - ha scritto - era quello di seminare discordia e caos negli Stati Uniti, allora, con tutte le audizioni delle Commissioni, le inchieste e l'odio tra i Partiti, ci sono perfettamente riusciti''. Il 16 febbraio scorso 13 cittadini russi sono stati incriminati da un gran giuri' federale con l'accusa di aver tentato di interferire nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. La formalizzazione dell'accusa e' stata presentata dal procuratore speciale Mueller che indaga sul ''Russiagate''. Mueller ritiene che gli indagati abbiano utilizzato i social network e inscenato manifestazioni con ''l'obiettivo strategico di seminare discordia nel sistema politico degli Stati Uniti''. Gli accusati avrebbero inizialmente attaccato un certo numero di candidati, ma entro la meta' del 2016 le loro operazioni si sarebbero concentrate sull'appoggiare la candidatura dell'attuale presidente Donald Trump e lo screditare la sua rivale del Partito democratico, Hillary Clinton. Da notare che l'Fbi ha aperto l'inchiesta ''russiagate'' sulla base di un dossier completamente falso fornito alla stessa Fbi dall'entourage di Hillary Clinton.