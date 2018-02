ZAIA: AUTONOMIA FATTA AL 90%

giovedì 15 febbraio 2018VENEZIA - ''La partita dell'autonomia procede: la collaborazione e lo scambio di bozze e controbozze e' positivo. Magari ho fatto la parte del cattivo in questo negoziato ma vedo che e' sparita la spesa storica, non si parla piu' di una compartecipazione su un solo tributo ma su piu' tributi, si introduce il principio di fabbisogni standard''. Cosi' il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, a margine dei lavori della conferenza delle regioni, fa il punto sul percorso verso l'autonomia. Per il governatore leghista ''passi in avanti si sono avuti. La strada al 90% e' fatta, facciamo gli ultimi aggiustamenti e poi si firma. Non cerchiamo la rissa, non vogliamo essere distruttivi e penso che il susseguirsi di queste bozze, con gli emendamenti che abbiamo presentato, ha fatto nascere una bozza quadro che e' gia' largamente sostenibile, adesso ci sono gli ultimi aggiustamenti da fare''. Si arrivera' ad un accordo con il governo entro il 4 marzo? ''Questo non lo so, se le nostre istanze vengono accolte noi firmiamo. Non c'e' un tira e molla ma la volonta' di costruire questo documento. Devo dire che ho trovato disponibilita' da parte del sottosegretario Bressa''.