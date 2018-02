USA: STRAGE IN UNA SCUOLA

giovedì 15 febbraio 2018Sarebbero 17 le vittime della sparatoria alla scuola superiore Douglas High di Parkland, a circa un'ora da Miami, in Florida. Lo riferisce il quotidiano ''New York Times'' precisando che tra i morti ci sono studenti, ma anche adulti. L'Ufficio dello sceriffo della contea di Broward ha fatto sapere che l'uomo responsabile della sparatoria e' stato catturato mente fuggiva verso una vicina cittadina e che e' un ex studente della scuola. Da primissime informazioni l'uomo armato si chiama Nicolas Cruz, ha 19 anni, ed ha fatto fuoco usando un fucile d'assalto semiautomatico (Ar 15) con diverse cartucce a disposizione. La sparatoria e' avvenuta ieri alla 14.40 (le 20.40 in Italia). Gli studenti e il personale scolastico hanno riferito di aver sentito colpi d'arma da fuoco quando e' suonata la campanella della fine delle lezioni. Parkland ha circa 30 mila abitanti ed e' una zona benestante di Fort Lauderdale, conosciuta per l'ottima qualita' delle sue scuole pubbliche. La Douglas High e' tra le piu' grandi scuole del distretto di Broward e conta circa 3 mila studenti. Il presidente Donald Trump su Twitter ha offerto le sue condoglianze alla famiglie delle vittime, oltre a precisare che ''nessun giovane, insegnante o altra persona dovrebbe mai sentirsi insicuro in una scuola americana''. Trump e' in contatto con il governatore della Florida, Rick Scott, che si sta recando sul luogo della strage