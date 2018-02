USA: PAKISTAN IN LISTA NERA

giovedì 15 febbraio 2018WASHINGTON - Gli Stati Uniti vogliono inserire il Pakistan nella ''lista nera'' dei paesi che non stanno facendo abbastanza per contrastare il finanziamento al terrorismo. L'occasione che si presenta e' quella di Parigi, dove, la prossima settimana si terra', ricorda il quotidiano ''New York Times'', l'incontro del Gruppo di lavoro per l'azione finanziaria (Financial action task force, Fatf), un organismo creato per contrastare riciclaggio di denaro e il finanziamento di attivita' terroristiche. Gli Stati Uniti presenteranno, quindi, un mozione in quella sede. Il Pakistan ha gia' fatto parte della ''lista nera'' dal 2012 al 2015 e le autorita' pakistane temono che il reinserimento possa ostacolare le opportunita' per il paese di accedere ai mercati internazionali in un momento in cui Islamabad si appresta a restituire circa 3 milioni di dollari di debito. Questa settimana, nel tentativo di evitare di far parte di nuovo della lista, il Pakistan ha adottato sanzioni contro due gruppi che gli Stati Uniti accusano di agire come copertura per l'organizzazione terroristica islamica Lashkar-e-Taiba (Let), sequestrando le loro scuole, ambulanze e altri beni. Da anni gli Usa cercano di convincere il governo pakistano ad agire contro Let che l'India accusa di essere responsabile dell'attacco terroristico a Mumbai nel 2008 in cui sono morte oltre 160 persone.