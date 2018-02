BUNDESBANK: BITCOIN NON VA

giovedì 15 febbraio 2018BERLINO - Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, e' impegnato per la regolamentazione globale delle criptovalute, come il Bitcoin. ''Dato che si tratta di un ecosistema globale, e' chiaro che la regolamentazione nazionale o europea puo' avere solo effetti limitati'', ha detto Weidmann mercoledi' all'apertura di un simposio della Bundesbank a Francoforte. In primo luogo e' importante applicare le norme antiriciclaggio esistenti e impedire che le criptovalute siano scambiate su piattaforme Internet per finanziare il terrorismo, ha detto Weidmann. ''Il ragionamento sull'intervento normativo potrebbe anche offrire potenziali rischi di stabilita' finanziaria, motivo per cui dobbiamo tenere d'occhio l'uso delle criptovalute nel settore finanziario'', ha affermato il banchiere centrale. ''Il Bitcoin e' inefficiente dal punto di vista economico ed ecologico'', ha affermato Weidmann. ''Eventuali perdite di valore da sole non giustificano alcun divieto. Tuttavia, nell'interesse di una migliore protezione del consumatore, un'informazione piu' ampia e' importante per gli investitori ''. Il capo della Bundesbank s'e' detto contrario all'introduzione della moneta digitale nella banca centrale, anche perche' potrebbe competere direttamente con i depositi bancari. Nell'attivita' creditizia delle banche, i margini continuerebbero a diminuire, il che potrebbe essere problematico dal punto di vista della stabilita' finanziaria. Recentemente scetticismo sull'introduzione delle valute digitali era stato espresso anche dal direttore della Bce Yves Mersch.