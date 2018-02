THE TIMES: LO SCANDALO M5S

giovedì 15 febbraio 2018Il Movimento 5 stelle, il partito italiano anti-corruzione, ha cacciato due deputati a poche settimane da elezioni dall'esito incerto, dopo lo scandalo che ha rivelato come una decina di suoi esponenti si sono intascati un totale di 1 milione e 400 mila euro: lo riporta il quotidiano britannico The Times. Nell'articolo, il suo corrispondente da Roma Tom Kigton ricorda che movimento e' stato fondato dal comico Beppe Grillo per ''aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno'' e cacciare i politici ladri: i suoi aderenti alle manifestazioni gridano lo slogan ''Onesta'! Onesta'''. Ciononostante Luigi Di Maio, il candidato 31enne del partito alla carica di primo ministro, e' stato costretto a cacciare due deputati, Carlo Martelli ed Andrea Cecconi, definendoli ''mele marce'': ''E' un tradimento dei nostri principi e della lealta' dovuta ai nostri elettori'', ha detto Di Maio. Il programma televisivo ''Le Iene'' tuttavia ha dimostrato che lo scandalo delle note spese gonfiate e dei falsi contributi versati coinvolge anche altri parlamentari M5s e Matteo Renzi, leader del Pd ed ex primo ministro, e' stato lesto a sfruttarlo ai fini della propaganda elettorale: ''Altro che poche mele marce, e' un intero negozio di frutta e verdura'', ha ironizzato; per poi rincarare la dose affermando che ''il Movimento 5 stelle e' diventato l'Arca di Noe' per truffatori, scrocconi, riciclati e massoni''. Di passaggio, il giornalista inglese ricorda anche che l'M5s attualmente e nonostante questo scandalo e' in testa ai sondaggi, benche' sia sopravanzato dalla coalizione tripartita di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi mentre il Pd di Renzi e' molto distante, terzo.