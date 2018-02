SOSTEGNO A FORZE DELL'ORDINE

giovedì 15 febbraio 2018''Siamo stati Napoli e in Campania a parlare di sostegno normativo ed economico alle forze dell'ordine, di economia. Nel nostro programma, abbiamo dedicato un ampio capitolo al Sud, legando le assunzioni alle detrazioni fiscali e prevedendo agevolazioni tributarie alle aziende che aprono filiali nel Mezzogiorno. È un modo per ricostruire il senso dell'unità nazionale nell'Italia dei patrioti che noi vorremmo. E spero che il voto del Mezzogiorno sia determinante per la vittoria di Fratelli d'Italia''.È quanto dice nella sua intervista al Quotidiano 'il Mattino' il presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier Giorgia Meloni.Rispondendo alla domanda sull'aggressione subita due giorni fa a Livorno la Meloni spiega che ''i soliti figli di papà dei centri sociali hanno tentato fisicamente di impedirmi di parlare ed incontrare gli elettori. Calci contro la mia auto, sputi, due cariche della polizia per impedire un'aggressione fisica diretta contro la mia persona. È il risultato di un clima poco sereno ma anche l'effetto dei due pesi e due misure con cui si interpretano questi episodi. C'è chi ha scritto che a Livorno c'è stata solo una contestazione nei miei confronti, quando è stata una vera e propria aggressione. Pensi se la stessa cosa fosse avvenuta da parte di gruppi di destra contro esponenti del centrosinistra. Sarebbero arrivati i caschi blu dell'Onu''. Sul tema dell’immigrazione e dell’accoglienza ai profughi specifica: ''L'85% di chi arriva in Italia non è un profugo politico. Per questo ripeto da tempo che c'è bisogno di stabilizzare gli accordi con la Libia, bloccare i porti libici, creare hotspot nei Paesi d'origine per i migranti rinegoziando accordi con la Ue''.