FLAT TAX: ANCHE PACE FISCALE

giovedì 15 febbraio 2018''Se avete cause con l'Agenzie delle Entrate o con Equitalia, la flat tax prevede anche la chiusura di queste 21 milioni di cause, pagando qualcosa che sia conveniente per loro e anche per voi. Ventuno milioni di persone che solo per questo dovrebbero votarci''. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ospite di UnoMattina. Tema rilancia su Facebook anche da Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera: ''È giustissimo. Per costruire un fisco equo, dalla parte dei cittadini onesti e che possa accompagnare la rivoluzione della Flat Tax è necessario un cambio di paradigma e di obiettivi, per passare dalla semplice caccia al gettito ad una vera e propria lotta all'evasione. Prima di questo nuovo scenario costruiremo una pace fiscale con i contribuenti - non un condono come i detrattori ignorantelli vorrebbero far credere - per poi lavorare a successivi provvedimenti definitori su accertamenti ancora in corso che non sono già cartelle. Il tutto dalla parte dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Pagare meno per pagare tutti, e non ci sarà più spazio per i furbetti''.