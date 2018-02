MSF: 24 CASI DI MOLESTIE!

mercoledì 14 febbraio 2018Medici senza frontiere ha ammesso ufficialmente oggi che all'interno dell'organizzazione umanitaria sono stati registrati 24 casi specifici di molestie o abusi sessuali nel 2017. La dichiarazione segue lo scandalo che ha travolto Oxfam, accusata di aver insabbiato festini a luci rosse e casi di abusi sessuali compiuti da suoi operatori in missioni all'estero. Si tratta di 24 casi di maltrattamenti e abusi sessuali compiuti da membri di questa organizzazine non governtiva, che hanno portato a 19 licenziamenti fra gli operatori dell'organizzazione. Non si ha notizia, tuttavia, di processi a carico di chi ha compiuto gli abusi e tanto meno in che nazioni sono stati commessi e specificamente chi di Msf si è reso responsabile di questi gravissimi reati a sfondo sessuale e anche ai danni di chi. Ovvero, chi sono le vittime? Questa gravissima ammissione di Medici senza frontiere suona come una mossa preventiva, tesa a provare a limitare i danni di uno scandalo che potrebbe travolgere questa Ong. Praticamente, per stessa ammissione di Medici senza frontiere, ogni 15 giorni nel 2017 un membro di questa Ong ha compiuto un reato sessuale descritto come un maltrattamento, una molestia o un abuso, che potrebbe essere uno stupro o un tentato stupro.