AUTOLESIONISMO VOTARE GORI

mercoledì 14 febbraio 2018''L'unico autolesionismo elettorale per la sinistra lombarda sarebbe quello di votare Giorgio Gori Presidente''. Onorio Rosati replica al candidato del Pd sul voto a Liberi e Uguali. ''A mio avviso - prosegue Rosati - gli autolesionisti sono coloro che, pur definendosi di sinistra, votano Gori, dato che il suo programma e il suo profilo sono in perfetta continuita' con la destra che ha governato la Regione negli ultimi vent'anni. Basta con le politiche di destra che si spacciano per sinistra inseguendo idee di stampo liberista: noi non siamo per 'fare meglio' ma per fare diversamente. La dichiarazione di Gori non rispetta i tanti elettori che nella mia candidatura hanno visto l'unica possibilita' di una reale alternativa e di una discontinuita' vera, e non a parole. Tra l'altro basta scorrere le liste del Pd, nazionali o regionali, per trovare candidati i personaggi che hanno gestito nel piu' becero dei modi il potere 'formigoniano'. Evidentemente il sindaco di Bergamo inizia a sentire scricchiolare la sua coalizione, e non vede ridursi il distacco con la coalizione di centro destra e cosi' ha deciso di attaccare su questioni non di merito, atteggiamento tipico di chi non ha argomenti. Peraltro e' noto che tra gli originali e le pallide imitazioni gli elettori scelgono sempre l'originale. Chi desidera davvero dare un segnale di discontinuita' rispetto alle politiche del centrodestra, non puo' che rivolgersi a Liberi e Uguali''.