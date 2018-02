TRAMVIA PIU' CARA D'EUROPA

mercoledì 14 febbraio 2018FIRENZE - La Lega ''inaugura a Firenze la tramvia che non c'è''. Ironica manifestazione questa mattina alla Fortezza da Basso da parte dei militanti leghisti, organizzata per 'prendere in giro' il sindaco Dario Nardella che tempo fa aveva indicato la data del 14 febbraio 2018 come giorno dell'inaugurazione della nuova linea della tramvia. Con tanto di fascia tricolore, ''ovviamente taroccata'', il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti, con Andrea Barabotti, candidato leghista alla Camera per il collegio fiorentino, oltre a militanti e sostenitori, hanno provocatoriamente inaugurato, come da cronoprogramma, la nuova linea dell'agognata tramvia di Firenze. ''Ovviamente - ha afferma Alferi - si tratta di una falsa inaugurazione, poiché com'è risaputo i lavori stanno ancora proseguendo e si dovranno attendere ancora dei mesi per poter viaggiare sulla linea 2 e 3''. ''Noi però - ha precisato Alberti - abbiamo voluto ugualmente ricordare la fatidica data del 14 febbraio 2018 che era stata solennemente indicata dal sindaco Nardella come quella prevista per il via al trasporto viaggiatori che avrebbero dovuto spostarsi velocemente dall'aeroporto alla stazione e da Careggi allo stesso scalo ferroviario''. ''I costi per realizzare quest'opera, tuttora incompiuta, sono esorbitanti rispetto al normale, si parla, infatti, di oltre il triplo rispetto all'usuale costo per km - ha dichiarato Andrea Barabotti - per infrastrutture simili in Europa si spendono 7,5 milioni/Km, e persino la tramvia di Roma, è costata, certamente tanto(circa 20 milioni di euro al chilometro), ma sempre molto meno di quanto si verrà a spendere a Firenze. Come mai?''.