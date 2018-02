MAFIA AFRICANA IN ITALIA

mercoledì 14 febbraio 2018''Secondo una informativa resa nota a suo tempo dal vice Questore di Fermo Marcello Gasperini, ricavata da una fonte ''confidenziale ritenuta attendibile'', nel luglio 2016 al funerale di Emmanuel Chidi Namdi, il nigeriano che aveva risposto agli insulti di Amedeo Mancini, aggredendolo con un segnale stradale, erano presenti in maniera ostentatamente visibile, oltre alla Presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini e al Ministro Maria Elena Boschi, uomini della mafia nigeriana Black Axe, di cui lo stesso Chidi Nambdi avrebbe fatto parte''. Lo affermano i senatori Carlo Giovanardi e Gaetano Quagliariello di Idea Popolo e Liberta'. ''Di nuovo nelle Marche compare la stessa mafia implicata nella morte a Macerata della giovane Pamela Mastropietro, con atroci sospetti e sulle successive modalita' attraverso le quali ha perso la vita e le successive terrificanti mutilazioni. Chiediamo - concludono Giovanardi e Quagliariello - al Ministro degli Interni di informare con urgenza il Parlamento su questa grave emergenza e nel frattempo abbiamo presentato una interpellanza per conoscere perche' questo fenomeno sia stato cosi' sottovalutato, malgrado gli allarmi autorevolmente lanciati dalle Forze di Polizia, quale sia la sua reale presenza e consistenza sul nostro territorio e quali iniziative intenda intraprendere per debellarlo''.