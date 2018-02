CONTINUA BLOCCO NAVALE TURCO

mercoledì 14 febbraio 2018Il blocco navale imposto dalla Turchia a una prospezione assegnata da Cipro alla compagnia petrolifera Eni, a sud-est della citta' cipriota di Larnaca, e' proseguito ieri per il quarto giorno consecutivo. Il presidente dittatore turco Erdogan ha rivolto un aggressivo avvertimento alla Repubblica di Cipro, ieri, ''invitando'', si fa per dire, il governo di Nicosia ''a non oltrepassare il confine''. ''In questo momento, le nostre navi da guerra, le forze aeree e le altre unita' di sicurezza stanno osservando da vicino gli sviluppi nella zona, con l'autorizzazione a intraprendere qualsiasi tipo di intervento, se necessario'', ha detto Erdogan, ammonendo ''di non fare calcoli sbagliati''. La Marina turca ha effettuato ampie manovre a Sud di Cipro per una settimana, e dovrebbe portarle avanti sino al 22 febbraio. Ankara sostiene che la prospezione per il gas naturale sia stata effettuata senza il consenso dei turco-ciprioti, benchè non li riguardi. Erdogan ha affermato che ''i tentativi opportunistici'' di sfruttare le risorse turche non sono sfuggiti ad Ankara. Il presidente del Consiglio della Ue Donald Tusk lunedi' ha invitato la Turchia ad abbandonare il blocco e rispettare la sovranita' territoriale di Cipro, parole risultate inutili. Le norme e i regolamenti della Ue si applicano solo nella parte meridionale dell'isola cipriota, prevalentemente greca. I colloqui per il superamento della divisione di Cipro erano falliti nel luglio 2017, per una disputa sul futuro dei 35.000 soldati turchi nel Nord dell'isola. Il ministro degli Esteri greco Nikos Kotzias ha messo in guardia dal ''nervosismo'' della Turchia. Tutte chiacchiere e parole tremebonde, contro una vera aggressione all'Italia.