STAMPA INGLESE CRITICA L'M5S

mercoledì 14 febbraio 2018L'anti-establishment Movimento 5 stelle italiano e' scosso dalle accuse secondo cui alcuni suoi esponenti hanno tradito l'impegno a versare la meta' della loro indennita' parlamentare a favore delle piccole imprese, gettando un'ombra sulla loro possibilita' di andare al potere nelle elezioni del 4 marzo prossimo: la vicenda e' ripresa da diversi quotidiani britannici, che ne analizzano le possibili conseguenze politiche. Lo scandalo e' un serio problema per il 31enne leader del M5s Luigi Di Maio, perche' offusca il principale argomento di propaganda del movimento: che cioe' che i Cinquestelle siano diversi dall'avidita' e dalla doppiezza della classe politica. In un articolo sul giornale economico ''The Financial Times'' il corrispondente da Roma James Politi ricorre alle parole del giornalista italiano Jacopo Iacoboni, autore del saggio ''L'Esperimento'' sui Cinquestelle, per spiegare lo scandalo e l'ampiezza delle sue possibili conseguenze: ''L'intera campagna elettorale dei Cinquestelle e' stata condotta sotto lo slogan 'onesta', onesta'' e con la pretesa che 'noi siamo diversi dalla casta politica'. Ora lo scandalo contraddice appunto queste asserzioni''. A meno di tre settimane mancanti al voto in Italia che potrebbe avere grande impatto per il resto dell'Unione Europea il M5s continua comunque ad essere il singolo partito che gode del maggior gradimento, al 28%. Di Maio ha promesso di espellere le ''mele marce'' dal M5s ma ora, dopo lo scandalo, il loro peggior nemico potrebbe essere l'astensione dalle urne, soprattutto da parte della base di giovani votanti nelle problematiche regioni meridionali del paese: potrebbero astenersi dal votare, dopo questo scandalo.