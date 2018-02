43,6% DONNE SUBITO MOLESTIE

martedì 13 febbraio 2018Poco meno di una donna su due fra i 14 e i 65 anni nel corso della vita (8 milioni 816mila pari al 43,6%) ha subito qualche forma di molestia sessuale. Come rivela l'Istat nel suo rapporto ''Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro'' relativo agli anni 2015/2016, inoltre, si stima che siano 3 milioni 118mila le donne (15,4%) che le hanno subite negli ultimi tre anni. Per la prima volta l'Istat rileva le molestie a sfondo sessuale anche ai danni degli uomini: si stima che siano 3 milioni 754mila coloro che le hanno subite nel corso della vita (18,8%), 1 milione 274 mila negli ultimi tre anni (6,4%). Considerando solo le tipologie di molestie sessuali rilevate anche nell'indagine del 2008-2009, il fenomeno che riguarda le molestie alle donne risulta in sensibile diminuzione: si e' passati da 3 milioni 778mila (18,7%) nel 2008-2009 a 2 milioni 578mila (12,8%) nel 2015-16. Il 5% della popolazione tra 14 e 65 anni, pari a 2 milioni di persone, si stima abbia subito atti sessuali contro la propria volonta' quando era minorenne. Si tratta del 7,8% tra le donne (1,6 milioni di persone) e del 2,2% tra gli uomini (435mila persone). Secondo il rapporto Istat, nel corso della vita 1 milione 173mila donne (7,5%) hanno subito ricatti sessuali sul luogo di lavoro per essere assunte, per mantenere l'impiego o per ottenere progressioni nella carriera. Solo negli ultimi tre anni, inoltre, sono 167mila le donne che hanno subito queste forme di ricatto (l'1,1%); al momento dell'assunzione ne sono state colpite piu' frequentemente le donne impiegate (37,6%) o le lavoratrici nel settore del commercio e dei servizi (30,4%). La quota maggiore delle vittime, inoltre, lavorava o cercava lavoro nel settore delle attivita' professionali, scientifiche e tecniche (20%) e in quello del lavoro domestico (18,2%).