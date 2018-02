AFRICANO TIRA SASSI A AUTO

martedì 13 febbraio 2018FOGGIA - Gli agenti di polizia hanno arrestato un cittadino senegalese di 29 anni con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'uomo e' stato sorpreso in via San Severo mentre lanciava sassi contro le auto in transito, attentando alla vita di chi era a bordo dei mezzi. Alla vista della pattuglia di polizia, il senegalese ha tentato di aggredire gli agenti, minacciandoli impugnano pezzi di asfalto. Lo straniero, con permesso di soggiorno scaduto, e quindi clandestino in Italia, e' stato sottoposto a perizia psichiatrica al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti, con esito negativo.Non è affatto pazzo. Nel corso delle procedure d'identificazione il senegalese ha iniziato a sferrare calci contro una porta vetro dell'ufficio e a lanciarsi contro il muro, dimenandosi per guadagnare la fuga, ma non c'è riuscito. E' stato bloccato dai poliziotti, due dei quali hanno subito lesioni, giudicate guaribili in sette giorni.