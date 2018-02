HANDELSBLATT CONTRO L'ITALIA

martedì 13 febbraio 2018''Macron e Juncker vogliono un bilancio per l'eurozona e una garanzia comune per i depositi bancari. I paesi in crisi dovrebbero ricevere un sostegno piu' tempestivamente in futuro, a dispetto delle storture nelle loro politiche economiche. Tuttavia le proposte di Macron e Juncker riducono gli incentivi alle riforme, mentre l'area dell'euro avrebbe bisogno di maggiori incentivi su questo fronte''. Lo scrive oggi il quotidiano Handelsblatt. ''Il rischio di contagio transfrontaliero fa si' che i problemi reali vengano lasciati alle spalle. Un esempio lampante e' l'Italia che ha un debito pubblico piu' che doppio di quello massimo stabilito dal Trattato di Maasttricht. Molti dei titoli di Stato sono detenuti dalle banche italiane e il 12% sono considerati inesigibili, e questo significa che un problema di solvibilità sovrano avrebbe un impatto diretto sul sistema bancario privato. La terza economia della zona euro potrebbe essere minacciata dal caos economico, ma gli altri Paesi hanno un interesse vitale a che ciò non accada, attraverso gli aiuti, onde evitare problemi anche per le proprie, di economie, e le proprie banche. Inoltre potrebbero avere seri problemi anche le banche centrali del Nord Europa, che hanno prestato oltre 400 miliardi di euro a quella italiana, attraverso il sistema di pagamento degli obiettivi della Bce senza garanzie. La Bce dovrebbe interrompere completamente i propri acquisti entro fine 2018 e non reinvestire in titoli di Stato in scadenza per molti anni o concedere prestiti sovrani agli Stati. La Bce dovrebbe chiedere alle banche di trattare il debito sovrano come rischioso e le banche dovrebbero detenere solo obbligazioni del proprio Stato''.